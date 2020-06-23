Son dakika! Galatasaray'da savunmanın ardından forvet hattı da çöktü! Galatasaray'da kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

Galatasaray'da kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Aylar önce sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Muslera ve Andone'nin de aynı şanssızlığı yaşamaları; Adem, Mariano ve Ahmet'in ise cezalı olmaları nedeniyle forma giyemeyeceği Başakşehir maçı öncesinde sarı kırmızılılara bir kötü haber daha geldi. Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Radamel Falcao'nun, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.

HEDEF TRABZONSPOR MAÇI

Falcao'nun tedavisine hemen başlansa da Kolombiyalı golcü için 7 ile 10 gün arasında bir tedavi süresi gerektiği öğrenildi. Andone'nin sezonu kapatması ve Adem Büyük'ün de cezalı olmasının ardından Falcao'dan da kötü haber gelmesiyle birlikte teknik direktör Fatih Terim'in elinde Başakşehir maçında oynatacak golcü oyuncu kalmadı! Kolombiyalı yıldız için Trabzonspor maçına yetiştirmek.