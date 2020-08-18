Son dakika... Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif Son dakika spor haberi: Galatasaray'da futbol takımına dün yapılan koronavirüs testlerinde sonuçların tamamının negatif çıktığı açıklandı.

Galatasaray'da futbol takımına dün yapılan koronavirüs testlerinde sonuçların tamamının negatif çıktığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (17 Ağustos Pazartesi) yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.

Kaynak: DHA