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Son Dakika: Galatasaray'da Falcao şoku!

Son dakika haberleri... Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Son Dakika: Galatasaray'da Falcao şoku!
22.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:22

Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın dün Gaziantep Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede bir gole imza atan 34 yaşındaki Falcao'nun, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Radamel Falcao'nun, bugün yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Hastanesi'nde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Tarık Şener ise İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada başarılı futbolcunun 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacağını ifade etti.

Yıldız futbolcu dün oynanan maçın 74. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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