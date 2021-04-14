Son dakika... Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika... Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Son dakika... Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika habere göre Galatasaray'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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Galatasaray'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda oyuncu ve teknik heyet ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara yapılan testlerin sonuçlandığı belirtilerek, "Bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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