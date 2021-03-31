Galatasaray'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
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Galatasaray'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Galatasaray'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Galatasaray Kulübü, milli takımlara giden 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

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Galatasaray Kulübü, milli takımlara giden 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takım kamplarında bulunan ve Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine alınan bir futbolcumuzun yanı sıra, milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip programına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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