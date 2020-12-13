Son dakika! Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Son dakika! Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

13.12.2020 21:04 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:08
Son dakika! Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haber... Galatasaray Kulübü, 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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