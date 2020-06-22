Son dakika! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye transfer göndermesi! Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;Murphy kanunlarından biri der ki hiçbir terslik tek başına gelmez. Kesin bir terslik daha olur.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

Murphy kanunlarından biri der ki hiçbir terslik tek başına gelmez. Kesin bir terslik daha olur. Bana da 3 tane terslik geldi fakat azim, irade ve doktorlarımın müthiş gayretiyle bu ses düzeyine ulaştım. İlk ameliyatın üstünden 1.5 ay oldu. İki tümör vardı. Doktorlar o kadar başarılıydı ki, bana söylemeden 3. tümörü de almışlar.

"KENDİMİ YAŞAMAK ZORUNDA HİSSETTİM"

Benim için en kolay şey istifa ama ben bunu yapamam. O kadar gelen mesaj var ki bana... Kendimi yaşamak zorunda hissettim. Son nefesime kadar çalışmam gerektiğine inandım. Galatasaray için bunu yapmam gerektiğine inandım. Kendim, kendim olmaktan çıktım. Benim hiçbir gizli ajandam yok. Başarılı olmadığıma inandığımda giderim.

"DOKTORLAR ŞAŞIRDI..."

Bu süreçte beni üzen bir şey var. Ben Covid-19'dan çıktım, bayıldım. Abdurrahim Bey'i çağırdım, banka hakkında sorular sordum. Doktorlar şaşırdı. Bunu marifet olsun diye söylemiyorum. Hep toplantı yaptık, doktorlar adeta beni kovaladı.

"HER ŞEYDEN HABERİM VAR"

Yapılan 1.5 aylık işlemlerin virgülüne kadar haberim var. Taraftar endişe etmesin. Baş yok, meydan ıssız zannetmesinler. Her şeyden haberim var.

"ELEŞTİREBİLECEĞİM TEK KİŞİ HAKEM"

Gaziantep'i tebrik ederim, son dakikalarda üzerimize çok iyi baskı yaptılar. Ben teknik heyeti, oyuncuyu eleştiremem. Burada eleştireceğim tek kişi hakem. Yayıncı kuruluş gösteriyor, rakip kaleci 19 saniye topu tutmuş. Ey hakem onu neden çalmıyorsun? Ben bütün Türk hakemlerinin art niyet taşımadığına inanmak istiyorum ama önce Rize maçı, sonra bu maç, beni derinden yaraladı. Alper Ulusoy, Gaziantep kalecisi 18 saniye topu tutmuş. Şimdi ben burada kuşkulanırsam haksız mıyım?

"ALGI OLUŞTURULDU"

Sanki Galatasaray'ın üçüncü defa şampiyon olması mali açıdan arayı kopartacak diye algı oluştu. O kadar yalan, o kadar haksız, o kadar uyduruk iftiralar ve iddialar ortaya atılıyor ki, insanlar kendi söylediği yalana kendisi inanıyor.

"SÖYLERSEM SOKAĞA ÇIKAMAZLAR"

Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası. Bugün %40'ı aşmış bir taraftar kitlemiz var ve bu kitle giderek büyüyor. Tabii ki rakipler bunun önünü kesmek durumunda, onları da anlayışla karşılıyorum. Rakibin talip olduğu bir futbolcuya, bir başka takımın talip olması, ki 2 yıldır bunu yaşıyorum. Hatıralarımı söyleyeceğim ama söyleyemiyorum, söylersem sokağa çıkamazlar. Rakibin dengesini bozmak için bizce yanlış yollara başvuruluyor. Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor.

"HANGİ OYUNCUYA GİDERSEK ONA GİDİYORLAR"

Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor. Biz, bizi istemeyeni istemeyiz. Ama uyduruk nedenlerle, ama parasal nedenlerle. Biz bu kültürle yetiştik. Bir takım çevreler önümüzü kesmeye çalışıyor. Hiç kimseye boyun eğmeyeceğiz.