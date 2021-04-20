(son dakika) Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetici Mahmut Recevik'in istifasını istedi

Düşünmek için süre isteyen Recevik'e Başkan Cengiz şu cümle ile cevap verdi: Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yokSerhan Türk, İstanbul DHAGalatasaray Yönetimi'nde çıkan çatlak sesler bugün başka bir boyut kazandı.