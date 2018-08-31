Galatasaray Akhisarspor'un Sol Beki Ömer Bayram'ı Transfer Etti

Galatasaray, Akhisarspor'dan Ömer Bayram'ı 400 bin euro karşılığında kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. 3 yıllık sözleşme imzalayan Ömer Bayram, yıllık 400 bin euro sabit ücret alacak.

İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama;

Profesyonel futbolcu Ömer Bayram ve kulübü Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 400.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır:

2018-2019 sezonu için 500.000 EUR net sabit transfer ücreti,

2019-2020 sezonu için 400.000 EUR net sabit transfer ücreti,

2020-2021 sezonu için 400.000 EUR net sabit transfer ücreti ödenecektir.