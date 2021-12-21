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Galatasaray 7 maçtır kazanamıyor

Galatasaray 7 maçtır kazanamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a mağlup olan Galatasaray ligde üst üste 7. maçında puan kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a mağlup olan Galatasaray ligde üst üste 7. maçında puan kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 2-0'lık skorla yenildi. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların kötü serisi devam etti. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 7 maçta 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe, Sivasspor ve Adana Demirspor'a mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Altay ve Başakşehir ile de berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, ligin 19. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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