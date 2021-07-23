Galatasaray, Rumen futbolcu Cicaldau'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı
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Galatasaray, Rumen futbolcu Cicaldau'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Galatasaray, Rumen futbolcu Cicaldau'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun transferi için Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Kulübü, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun transferi için Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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Galatasaray, Rumen futbolcu Cicaldau'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı - Haberler Spor
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