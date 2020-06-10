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Son dakika! Gabi: "Sezonun bu şekilde bitmesine üzüldük"

Son dakika spor haberi... VakıfBank'ın Brezilyalı voleybolcusu Gabi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'nin iptal edilmesiyle ilgili olarak, "Sezonu bitirebilmek için çok heyecanlıydık.

Son dakika! Gabi:
10.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:30

VakıfBank'ın Brezilyalı voleybolcusu Gabi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'nin iptal edilmesiyle ilgili olarak, "Sezonu bitirebilmek için çok heyecanlıydık. Takım olarak kenetlenmiştik ve aile gibiydik. 'Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'ni kazanabiliriz' diye düşünüyorduk. Sezonun bu şekilde bitmesine üzüldük. Ama doğru kararın bu olduğunu biliyoruz. Oynamaya devam edebilmek mümkün değildi" dedi.

VakıfBank Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yayınladığı 'Meeting Time' röportaj serisinin ikinci konuğu Gabriela Braga Guimaraes oldu. Korona virüs salgını hakkında konuşan Gabi, "Herkes için anlaşılması zor bir süreç oluyor. Bu zamanı normal hayatımda yapamadığım şeyleri yaparak geçiriyorum. Daha çok kendime vakit ayırıyorum. Kitap okuyorum, yemek yapıyorum. Normal hayatımda çok yorgun oluyorum ve 'Hemen yatayım' diye düşünüyorum. Elbette bu zamanı dinlenmek için de kullanıyorum. Bir de Brezilya'daki diğer insanlara yardımcı oluyorum. Bazı insanlar virüsten dolayı sorunlar yaşıyor. Şu anda ihtiyacı olanlara yardım etme vakti" şeklinde konuştu.

Bu dönemde meditasyon yapmaya başladığını belirten başarılı oyuncu, "Başlarda benim için çok zordu çünkü çok aktif birisiyim. Bundan dolayı başta meditasyon beni zorladı. Ama başladıktan sonra gerçekten çok iyi geldi. Sanırım bundan sonra da meditasyon yapmaya devam edeceğim" dedi.

"Her hafta yeni şeyler denemeye çalışıyorum"

Kariyerinde ilk kez bu kadar uzun süre evde kaldığını söyleyen Brezilyalı voleybolcu, "Bazen sıkıcı olabiliyor ama yeni şeyler öğrenebilmek için güzel bir fırsat. Çizim yapmak için bir şeyler aldım. Bir hafta çizim yapmaya çalışacağım. Sıkıldığımda; 'Şimdi ne yapabilirim' diye düşünüyorum. Her hafta yeni şeyler denemeye çalışıyorum. Hepsini bir arada değil ama aşama aşama yeni şeyler deniyorum" diye konuştu.

"Sezonun bu şekilde bitmesine üzüldük"

CEV Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'nin iptal edilmesiyle ilgili düşüncelerini de dile getiren Gabi, "Takım olarak her gün, her hafta, her ay daha çok gelişiyorduk. Sezonu bitirebilmek için çok heyecanlıydık. Takım olarak kenetlenmiştik ve aile gibiydik. Sezon başında yeni bir takımdık ama 'Elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'ni kazanabiliriz' diye düşünüyorduk. Sezonun bu şekilde bitmesine üzüldük. Ama doğru kararın bu olduğunu biliyoruz. Oynamaya devam edebilmek mümkün değildi" açıklamasında bulundu.

"Takımdaki en özel anım, ilk antrenmanım"

VakıfBank'taki en özel anını açıklayan 26 yaşındaki voleybolcu, "Sanırım ilk antrenmanım. Çünkü benim için bir rüyam gerçekleşiyordu. VakıfBank'a gelmek, bu büyük aileye katılmak, Giovanni'yle çalışmak ve inanılmaz oyuncularla oynamak harika bir duyguydu. İlk antrenmanda; 'Vay canına buradayım! Bunu yapabilirim. Bu takımla her gün kendimi geliştirmek istiyorum' dedim. İlk günümde ne kadar heyecanlandığımı sonrasında herkese anlattım" dedi.

Üç erkek kardeşinin bulunmasının güzel bir duygu olduğunu söyleyen Brezilyalı voleybolcu, "Çünkü beni hep koruyorlar. Aynı zamanda çok zor çünkü onlarla kapışamıyorum. Onlarla baş edebilmem zor oluyor. Benden büyük üç abimin olması güzel bir his. Bana çok şey öğrettiler. Onlarla spor yapmaya başladım. Bana futbol, tenis ve yüzmeyi öğrettiler. Bu kariyerim için çok değerliydi. Onlar ne yapıyorsa ben de aynısı yapmaya çalıştım. Abilerim şu anda başka işlerle uğraşıyorlar. Eskiden futbol ve tenis oynarlardı. Şu anda iki abim tenis oynamaya devam ediyor. Profesyonel olmasa da şehrimizdeki bazı yerel turnuvalara katılıyorlar" şeklinde konuştu.

"Federer sayesinde teniste öğrendiğim şeyleri voleybola taşımaya çalışıyorum"

Küçükken tenis ve futbol oynadığını anlatan Gabi, "Abimlerden dolayı futbol oynamayı çok sevdim. Tenisi de babam ve annem sayesinde oynadım. Çünkü ikisi de tenis oynuyordu. İlk oynamaya başladığımda Guga, Federer ve Nadal'ın maçlarını izlerdim. Federer'e hep hayranlık duyardım. 'Nasıl bu kadar güvenli ve zekice oynayabiliyor?' diye merak ederdim. Yaşı ilerlemiş olsa bile yine o yüksek seviyede ve aynı kalitede tenis oynayabiliyor. Sporda her şeyi onun yaptığı gibi yapmak istedim. Zekice oynamak, başkalarının yapamadığı şeyleri yapabilmek istedim. Federer sayesinde teniste öğrendiğim şeyleri voleybola taşımaya çalışıyorum. Voleybola göre çok uzun değilim ve onu izlemek bana voleybolun birçok alanında yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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