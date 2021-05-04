Son dakika! G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı
Son dakika haberi: G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın gelişi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan çıkışı LONDRA - G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Londra'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Başbakanı...
G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın gelişi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan çıkışı LONDRA - G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Londra'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar