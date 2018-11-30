Son Dakika! G-20 Zirvesi'nde Ukrayna ile Gerilim Yaşayan Rusya'ya Sert Uyarı!
Son Dakika! Arjantin'de düzenlenen G-20 Zirvesi'nin 7 ülkenin Dışişleri Bakanı'nın katıldığı toplantıda önemli açıklamalar yapıldı. Toplantıda, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sergilediği asabi tutumun hiçbir gerekçesi olamaz.' denildi.
Arjantin'de düzenlenen G-20 Zirvesi'nde Rusya'ya Ukrayna'ya karşı sergilediği tutumdan dolayı tepki yağdı. 7 ülkenin Dışişleri Bakanı'nın katıldığı toplantıda, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sergilediği asabi tutumun hiçbir gerekçesi olamaz.' denildi.
Ayrıca toplantıda Rusya'nın elinde tuttuğu Ukraynalı denizcileri de bir an önce serbest bırakması istendi.
Ayrıntılar geliyor...