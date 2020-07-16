Son dakika... "Futbolda şike" davasının duruşması yapıldı
Gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un duruşmadan çıkışı Katılımcıların duruşmadan çıkışı Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın adliyeden görüntüleri İSTANBUL - Yargıtay 5.
16.07.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:53
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un duruşmadan çıkışı
Katılımcıların duruşmadan çıkışı
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın adliyeden görüntüleri İSTANBUL - Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarını usulden bozduğu "Futbolda şike" davası, yeniden görülmeye başlandı. Duruşmaya Yıldırım da katıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç duruşmayı izleyici olarak takip etti.
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Kaynak: AA