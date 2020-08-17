Son dakika! Futbolcu, babasının iş yerinde tabancayla intihar etti (2) Son dakika haberi... TOPRAĞA VERİLDİAydın'ın Kuyucak ilçesinde, babasına ait tabanca ile başına ateş ederek intihar eden futbolcu ve yardımcı antrenör Burak Can Ö. (25), kılınan cenaze namazının ardından, Horsunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, babasına ait tabanca ile başına ateş ederek intihar eden futbolcu ve yardımcı antrenör Burak Can Ö. (25), kılınan cenaze namazının ardından, Horsunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın),

Kaynak: DHA