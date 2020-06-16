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Son Dakika | Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Gelen son dakika haberlerine göre Stat: ÜlkerHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunFenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Falette, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Zajc, Rodrigues, Vedat MuricTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir...

Son Dakika | Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
16.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:34

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Falette, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Zajc, Rodrigues, Vedat Muric

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme (Dk. 35 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth

Goller: Dk. 6 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 42 Deniz Türüç (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 24 Emre Belözoğlu (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 25 Sörloth (Trabzonspor)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yapılan maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

6. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ekuban'ın rakip yarı sahanın ortasından savunmanın arkasına gönderdiği pasında topla buluşan Sörloth'un ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşta Serdar Aziz'e çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

24. dakikada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü. Yedek kulübesinde yer alan Emre, oyunun durduğu esnada Trabzonsporlu futbolcu Sörloth ile girdiği diyaloğun ardından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır'a itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

42. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol kanattan son çizgiye inen Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Deniz Türüç, penaltı noktası civarında yaptığı voleyle topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: AA

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