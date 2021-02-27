Son Dakika | Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Futbol: Süper Lig

27.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:00
Son Dakika | Futbol: Süper Lig

Son dakika gelişmesine göre Stat: AntalyaHakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Candaş ElbilFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Doğukan Sinik, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill???????Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Duarte, Epureanu,...

Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Doğukan Sinik, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill???????

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Berkay Özcan, Crivelli, Gulbrandsen

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Crivelli, topu kale önüne çevirdi. Burada uygun pozisyonda bulunan Gulbrandsen topa dokunamayınca savunma oyuncuları meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz berabere tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Berat Albayrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Türkan Şoray Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Futbol: Süper Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 17:15:17. #1.16#
title