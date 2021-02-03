Son Dakika | Futbol: Süper Lig
Son dakika haberi: Stat: AntalyaHakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, İlker TakpakFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri, Bünyamin Balcı, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Gökdeniz BayrakdarBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, Hutchinson,...
Stat: Antalya
Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, İlker Takpak
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri, Bünyamin Balcı, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, Hutchinson, de Souza, Ljajic, N'Koudou, Larin, Aboubakar
Gol: Dk. 39 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Veysel Sarı, Dk. 36 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
10. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier, topu kaleyi karşıdan gören bir noktada bulunan Ljajic'e bıraktı. Ljajic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle çeldi.
26. dakikada Ljajic'in kullandığı köşe atışında ön direkteki Hutchinson'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.
27. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou, kaleciyi geçtikten sonra açısını kaybedince topu kale önüne çıkardı. Tehlikeli bölgedeki topu savunmadaki Naldo uzaklaştırdı.
36. dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Ljajic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.
39. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin