Son Dakika | Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

23.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:19
Son Dakika | Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Son dakika gelişmesine göre Misli.com 2. Lig'de 16. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen bir karşılaşma dışında tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 16. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen bir karşılaşma dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, evinde Zonguldak Kömürspor'u 4-0 yendi ve puanını 44'e çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü.

Bu grupta oynanması gereken Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor karşılaşması ertelendi.

Kırmızı Grup'ta ise deplasmanda Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor, puanını 35'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde 16. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.MANİSA FK16142053124144
2.SARIYER158612151630
3.HEKİMOĞLU TRABZON1493227121530
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR1484222121028
5.UŞAKSPOR157532719826
6.AMED SPORTİF FAALİYETLER157352120124
7.ANKARA DEMİRSPOR1263323131021
8.SANCAKTEPE FK116231981120
9.KOCAELİSPOR116231311220
10.AFJET AFYONSPOR134541619-317
11.ÇORUM FK124352219315
12.KAHRAMANMARAŞSPOR133641418-415
13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR153571523-814
14.ERGENE VELİMEŞESPOR153481725-813
15.HACETTEPE1523101128-179
16.NİĞDE ANADOLU FK14158824-168
17.İNEGÖLSPOR13148920-117
18.GÜMÜŞHANESPOR142391533-186
19.ŞANLIURFASPOR131210739-322
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR15112237142335
2.VANSPOR FK16104227131434
3.TURGUTLUSPOR1610061824-630
4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR168532213929
5.SAKARYASPOR1484224131128
6.KIRKLARELİSPOR156721871125
7.SERİK BELEDİYESPOR156632316724
8.PAZARSPOR147252522323
9.TARSUS İDMANYURDU146442517822
10.SİVAS BELEDİYESPOR165742922722
11.BODRUMSPOR166463226622
12.KARACABEY BELEDİYESPOR166461916322
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR165561517-220
14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR165382017318
15.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR165292131-1014
16.PENDİKSPOR1541102222013
17.GMG KASTAMONUSPOR143471423-913
18.MAMAK FK153391337-2412
19.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR13319923-1410
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR160214444-40-1
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 17:22:35. #1.14#
title