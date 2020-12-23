Son Dakika | Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Son dakika gelişmesine göre Misli.com 2. Lig'de 16. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen bir karşılaşma dışında tamamlandı.
Misli.com 2. Lig'de 16. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen bir karşılaşma dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa FK, evinde Zonguldak Kömürspor'u 4-0 yendi ve puanını 44'e çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü.
Bu grupta oynanması gereken Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor karşılaşması ertelendi.
Kırmızı Grup'ta ise deplasmanda Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor, puanını 35'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.
Ligde 16. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MANİSA FK
|16
|14
|2
|0
|53
|12
|41
|44
|2.SARIYER
|15
|8
|6
|1
|21
|5
|16
|30
|3.HEKİMOĞLU TRABZON
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|30
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|14
|8
|4
|2
|22
|12
|10
|28
|5.UŞAKSPOR
|15
|7
|5
|3
|27
|19
|8
|26
|6.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|15
|7
|3
|5
|21
|20
|1
|24
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|12
|6
|3
|3
|23
|13
|10
|21
|8.SANCAKTEPE FK
|11
|6
|2
|3
|19
|8
|11
|20
|9.KOCAELİSPOR
|11
|6
|2
|3
|13
|11
|2
|20
|10.AFJET AFYONSPOR
|13
|4
|5
|4
|16
|19
|-3
|17
|11.ÇORUM FK
|12
|4
|3
|5
|22
|19
|3
|15
|12.KAHRAMANMARAŞSPOR
|13
|3
|6
|4
|14
|18
|-4
|15
|13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|15
|3
|5
|7
|15
|23
|-8
|14
|14.ERGENE VELİMEŞESPOR
|15
|3
|4
|8
|17
|25
|-8
|13
|15.HACETTEPE
|15
|2
|3
|10
|11
|28
|-17
|9
|16.NİĞDE ANADOLU FK
|14
|1
|5
|8
|8
|24
|-16
|8
|17.İNEGÖLSPOR
|13
|1
|4
|8
|9
|20
|-11
|7
|18.GÜMÜŞHANESPOR
|14
|2
|3
|9
|15
|33
|-18
|6
|19.ŞANLIURFASPOR
|13
|1
|2
|10
|7
|39
|-32
|2
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|15
|11
|2
|2
|37
|14
|23
|35
|2.VANSPOR FK
|16
|10
|4
|2
|27
|13
|14
|34
|3.TURGUTLUSPOR
|16
|10
|0
|6
|18
|24
|-6
|30
|4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|16
|8
|5
|3
|22
|13
|9
|29
|5.SAKARYASPOR
|14
|8
|4
|2
|24
|13
|11
|28
|6.KIRKLARELİSPOR
|15
|6
|7
|2
|18
|7
|11
|25
|7.SERİK BELEDİYESPOR
|15
|6
|6
|3
|23
|16
|7
|24
|8.PAZARSPOR
|14
|7
|2
|5
|25
|22
|3
|23
|9.TARSUS İDMANYURDU
|14
|6
|4
|4
|25
|17
|8
|22
|10.SİVAS BELEDİYESPOR
|16
|5
|7
|4
|29
|22
|7
|22
|11.BODRUMSPOR
|16
|6
|4
|6
|32
|26
|6
|22
|12.KARACABEY BELEDİYESPOR
|16
|6
|4
|6
|19
|16
|3
|22
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|16
|5
|5
|6
|15
|17
|-2
|20
|14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|16
|5
|3
|8
|20
|17
|3
|18
|15.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|16
|5
|2
|9
|21
|31
|-10
|14
|16.PENDİKSPOR
|15
|4
|1
|10
|22
|22
|0
|13
|17.GMG KASTAMONUSPOR
|14
|3
|4
|7
|14
|23
|-9
|13
|18.MAMAK FK
|15
|3
|3
|9
|13
|37
|-24
|12
|19.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|13
|3
|1
|9
|9
|23
|-14
|10
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|16
|0
|2
|14
|4
|44
|-40
|-1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan