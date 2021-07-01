Son dakika... Funda Taşkın altın madalya kazandı
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Son dakika... Funda Taşkın altın madalya kazandı

Son dakika... Funda Taşkın altın madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi: 26 Haziran 2021 tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yapılan Beypazarı Umut Gündüz Dağ Bisikleti Kupası Yarışında başarılı milli sporcu Funda Taşkın şampiyon oldu.

26 Haziran 2021 tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yapılan Beypazarı Umut Gündüz Dağ Bisikleti Kupası Yarışında başarılı milli sporcu Funda Taşkın şampiyon oldu.

4350 metrelik zorlu parkurda pedal çeviren sporcumuz Funda Taşkın genç kızlar kategorisinde şampiyonluğa adını yazdırdı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcu Funda Taşkın'ı ve Antrenörü Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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