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Son dakika: Fuhuş operasyonunda beş kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Fuhuş operasyonunda beş kişi tutuklandı

Son dakika haber... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen şahıslardan 5 kişinin tutuklandı.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen şahıslardan 5 kişinin tutuklandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında fuhşun önlenmesi, fuhuş yapılan yerlerin ve fuhuş yaptıran şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmaları amacıyla Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bandırma Asayiş Büro Amirliği koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde 7 masaj salonuna yapılan operasyon sonucunda, gözaltına alınan 14 kişiden 5'li tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR

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