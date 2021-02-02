Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
02.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:54
Son dakika haberleri: Operasyondan görüntüler Zanlıların emniyetten çıkışı Sergiden detaylar KIRKLARELİ - Belediye ekipleri ve vatandaşlar mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu.
Operasyondan görüntüler
Zanlıların emniyetten çıkışı
Sergiden detaylar KIRKLARELİ - Belediye ekipleri ve vatandaşlar mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış