Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Operasyondan görüntüler Zanlıların emniyetten çıkışı Sergiden detaylar KIRKLARELİ - Belediye ekipleri ve vatandaşlar mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu.