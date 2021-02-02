Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
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Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

02.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:54

Son dakika haberleri: Operasyondan görüntüler Zanlıların emniyetten çıkışı Sergiden detaylar KIRKLARELİ - Belediye ekipleri ve vatandaşlar mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu.

Operasyondan görüntüler

Zanlıların emniyetten çıkışı

Sergiden detaylar KIRKLARELİ - Belediye ekipleri ve vatandaşlar mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu

Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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