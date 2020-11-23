Son dakika... Fuat Oktay: Hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum
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Son dakika... Fuat Oktay: Hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum

23.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:07
Son dakika... Fuat Oktay: Hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum

Son dakika haberler: CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum" dedi.

Fuat Oktay, Twitter hesabından Alman fırkateyni tarafından Türkiye'nin yük gemisine karşı gerçekleştirilen müdahale ile ilgili açıklamada bulundu. Oktay, "AB'nin meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı Irini Harekatı, son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekat çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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