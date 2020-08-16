Son Dakika: Fuat Oktay: Fransa'nın adada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez
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Son Dakika: Fuat Oktay: Fransa'nın adada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez

Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ortak tatbikatlar düzenleyerek 1959-60 Anlaşmaları hilafına adada askeri uçaklarını konuşlandırması hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez" dedi.

Son Dakika: Fuat Oktay: Fransa'nın adada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez
16.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:55

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ortak tatbikatlar düzenleyerek 1959-60 Anlaşmaları hilafına adada askeri uçaklarını konuşlandırması hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa'nın GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek 1959-60 Anlaşmaları hilafına adada askeri uçaklarını konuşlandırması hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez. Fransa'nın Kıbrıs'la ilgili meselelerde macera aramaması, çok daha sorumlu davranması esastır. AB başta olmak üzere, uluslararası çevrelerin de Fransa'nın bölgedeki şımarık, saldırgan ve hukuk tanımaz tavırlarına karşı tutum almaları elzemdir. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin hilafına hiçbir girişimin yürütülme şansı olamaz. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya, haklı ve meşru mücadelesine kayıtsız şartsız destek vermeye devam edecektir. Ve, kendi yetki sahasındaki çalışmalarını da kararlı bir şekilde Yavuz'la sürdürecektir" ifadesini kullandı.


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Kaynak: DHA

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