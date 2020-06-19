Son Dakika | Fuat Oktay'dan, şehit uzman onbaşı için başsağlığı mesajı Son dakika gelişmesine göre Kaplan' Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 'Pençe- Kaplan' Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı. Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekat bölgesinde şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin tek bir damla kanını dahi yerde bırakmayacak, teröre karşı haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA