Son Dakika | Fuat Oktay'dan, şehit uzman onbaşı için başsağlığı mesajı
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Son Dakika | Fuat Oktay'dan, şehit uzman onbaşı için başsağlığı mesajı

Son dakika gelişmesine göre Kaplan' Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Son Dakika | Fuat Oktay'dan, şehit uzman onbaşı için başsağlığı mesajı
19.06.2020 23:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:16

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 'Pençe- Kaplan' Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı. 

Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekat bölgesinde şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin tek bir damla kanını dahi yerde bırakmayacak, teröre karşı haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. 

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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