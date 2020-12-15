Son dakika gündem: Oktay: "Ülkemizde bir rejim sorunu söz konusu değil. Rejim sorunu olsa olsa muhalefetin, milletimizden gizli, kapalı kapılar ardında hazırladığı...
15.12.2020 21:19 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:27
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Görüşmelere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşma yaptı.(3)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizde bir rejim sorunu söz konusu değil. Rejim sorunu olsa olsa muhalefetin, milletimizden gizli, kapalı kapılar ardında hazırladığı karanlık anayasa taslaklarında gündeme gelebilir"
Kaynak: Anadolu Ajansı