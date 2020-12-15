Son dakika gündem: Oktay: "Ülkemizde bir rejim sorunu söz konusu değil. Rejim sorunu olsa olsa muhalefetin, milletimizden gizli, kapalı kapılar ardında hazırladığı...

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.