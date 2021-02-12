Son dakika: Fuat Oktay: "6 ayda 25 bin üye. Muhteşem bir haber. Yeter mi, yetmez"

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Altındağ Spor Salonu'nda yapılan Ankara AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Altındağ Spor Salonu'nda yapılan Ankara AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresine katılarak konuşma yaptı.

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"6 ayda 25 bin üye. Muhteşem bir haber. Yeter mi, yetmez. Durmak yok, yola devam. İnşallah 25 bini 50 bin yapmak var gelecek bu 6 ayda"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat