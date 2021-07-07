Son dakika: Frutti Extra Bursaspor, Tarık Sezgün'ü transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Frutti Extra Bursaspor, Tarık Sezgün'ü transfer etti

Son dakika: Frutti Extra Bursaspor, Tarık Sezgün'ü transfer etti
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, 20 yaşındaki pivot Tarık Sezgün'ü kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, 20 yaşındaki pivot Tarık Sezgün'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2,12 metre boyundaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Genç oyuncu, geçen sezon ligde Anadolu Efes formasıyla mücadele etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Ebru Gündeş Ajda Pekkan Kartal Tibet İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Sergen Yalçın Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Frutti Extra Bursaspor, Tarık Sezgün'ü transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 13:52:46. #1.15#

title