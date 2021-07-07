Son dakika: Frutti Extra Bursaspor, Tarık Sezgün'ü transfer etti
Edinilen son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, 20 yaşındaki pivot Tarık Sezgün'ü kadrosuna kattı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, 20 yaşındaki pivot Tarık Sezgün'ü kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2,12 metre boyundaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Genç oyuncu, geçen sezon ligde Anadolu Efes formasıyla mücadele etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler