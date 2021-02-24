Stefan Bircevic, Frutti Extra Bursaspor'da
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Stefan Bircevic, Frutti Extra Bursaspor'da

24.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:25
Stefan Bircevic, Frutti Extra Bursaspor'da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Stefan Bircevic'i kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Stefan Bircevic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, 2,10 boyundaki Stefan Bircevic ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı duyuruldu. Sırbistan Milli Takım formasıyla son dünya ve Avrupa şampiyonasında yer alan 31 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de de daha önce Banvit ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor formaları giydi.


Stefan Bircevic, Frutti Extra Bursaspor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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