Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Şahan Yılmaz, Utku Tunavelioğlu

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Özer Hurmacı (Dk. 21 Kerem Şen-Dk. 68 Ramazan Keskin), Batuhan Kör (Dk. 68 İsmail Can Çavuşluk), Ali Akman (Dk. 57 Çağatay Yılmaz)

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Naldo, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Sam (Dk. 86 Serdar Poyraz), Kudriashov (Dk. 46 Ersan Adem Gülüm), Jahovic, Omar Imeri (Dk. 86 Adem Metin Türk), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Nuri Şahin), Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk. 46 Fredy)

Goller: Dk. 6 Hakan Özmert (Penaltıdan), Dk. 33 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 36 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 90 Ramazan Keskin (Bursaspor), Dk. 54 Ersan Adem Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fraport TAV Antalyaspor, Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

75. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Ceza alanında topla buluşan Burak Kapacak'ın sert şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlığı son anda çelmeyi başardı.

Kalan dakikalarda başka tehlikeli atak olmadı ve maçı Fraport TAV Antalyaspor 3-0 kazanarak kupada tur atladı.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar da izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin