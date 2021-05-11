FRANSIZ SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
FRANSIZ Donanması'na ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
FRANSIZ Donanması'na ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Sabah saatlerinde Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Fransız Donanması'na ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi Marmara Denizi'ni geçerek İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açıldı. Marmara Denizi'nden saat 16.30'da İstanbul Boğazı'na giriş yapan savaş gemisine sahil güvenlik botu eşlik etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı