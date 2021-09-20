Son Dakika | Fransız polisinin bir kişiyi darbettiği olaya ilişkin idari soruşturma açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Fransız polisinin bir kişiyi darbettiği olaya ilişkin idari soruşturma açıldı

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Fransız polisinin bir kişiyi darbettiği olaya ilişkin idari soruşturma açıldı

Son dakika gelişmesine göre Fransa'nın başkenti Paris'te, polisin bir kişiyi darbettiğine ilişkin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Paris Emniyet Müdürlüğünce idari soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, polisin bir kişiyi darbettiğine ilişkin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Paris Emniyet Müdürlüğünce idari soruşturma başlatıldı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından olaya ilişkin idari soruşturmanın açıldığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Paris'in banliyölerinden Noisy-le-Grand'da 17 Eylül'de iki polisin 22 yaşındaki genci yere yatırdığı, üçüncü polisin ayağıyla kafasına vurduğu ve yumruk attığı görülüyor.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, gencin polise şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ve bugün yargılanacağı aktarıldı.

Gencin avukatı Arie Alimi ise müvekkiline polis tarafından şiddet uygulandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Adnan Menderes Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın
Spor Sergen Yalçın Stefan Kuntz Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Güzel Sözler Acun Ilıcalı Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Fransız polisinin bir kişiyi darbettiği olaya ilişkin idari soruşturma açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 02:56:56. #1.12#