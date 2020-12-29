Son dakika: Fransız Bilim Konseyinden "ocaktan itibaren kontrolsüz Kovid-19 dalgasının başlayabileceği" uyarısı
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Son dakika: Fransız Bilim Konseyinden "ocaktan itibaren kontrolsüz Kovid-19 dalgasının başlayabileceği" uyarısı

29.12.2020 23:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 23:18
Son dakika: Fransız Bilim Konseyinden

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fransa'da Bilim Konseyi, ocak ayından itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının "kontrolü kaybedilmiş şekilde yeni bir dalgasının başlayabileceği" uyarısında bulundu.

Fransa'da Bilim Konseyi, ocak ayından itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının "kontrolü kaybedilmiş şekilde yeni bir dalgasının başlayabileceği" uyarısında bulundu.

Konsey, 23 Aralık'ta hükümete gönderdiği ve bugün kamuoyuna açıklanan raporunda, yeni yıl dolayısıyla yapılacak kutlamaların vaka sayılarında artışa neden olacağı, bu nedenle salgının kontrolünün kaybedilebileceği konusunda otoriteleri uyardı.

Vaka artışının kontrol altında tutulabilmesi için 3 seçenek öneren Konseyin 28 Aralık'tan itibaren salgının yayılma hızı gösterebileceği bazı bölgelerde sıkı kısıtlama önlemleri alınması önerisi ise hükümet tarafından kabul görmedi.

İkinci seçenekte bilimsel veriler ışığında ocak ayını da kapsayan sosyal veya ekonomik faaliyetlerin sınırlandırılmasını içeren ek tedbirler uygulanmasını öneren Bilim Konseyi, üçüncü seçeneğin yılbaşı tatili sonrası yeni hastaneye yatış rakamlarına bağlı uzatılmış kapanma ihtimalini içeren daha sert kısıtlamalar ve alınan önlemler olabileceğini bildirdi.

Halk Sağlığı Kurumunun dün paylaştığı son verilere göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 364 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 960 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 63 bin 109'a çıkarken, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 2 bin 960 artışla 2 milyon 562 bin 646'ya yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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