Fransa ve Litvanya, Belarus'a yaptırım uygulanması konusunda anlaştı
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Fransa ve Litvanya, Belarus'a yaptırım uygulanması konusunda anlaştı

28.09.2020 21:27 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:36
Fransa ve Litvanya, Belarus'a yaptırım uygulanması konusunda anlaştı

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus'a yaptırım uygulanması konusunda anlaştı.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus'a yaptırım uygulanması konusunda anlaştı.

Belarus'ta 9 Ağustos tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80 oy alarak kazanması sonrası muhalefet seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle sokağa çıkmıştı. Protestolarda yaşanan şiddet olaylarının ardından uluslararası topluluklar ve birçok batılı ülke Lukaşenko'yu ve seçimleri tanımadığını açıklamıştı.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün yaptığı görüşme sonrası Belarus'a yönelik yaptırımlara Avrupa Birliği'nin (AB) karar vermesi konusunda anlaştı. Nauseda, görüşme sonrası yaptığı açıklamada AB'nin yaptırımlar konusunda zaman kaybetmeyeceğini ifade ederken, yaptırımların bir sonraki AB liderleri zirvesinde tartışılacağını açıkladı. Başkan Nauseda, Macron ile AB'nin Belarus'a yönelik yaptırımları kabul etmesi ve onaylaması konusunda anlaştıklarını aktardı.

Geçtiğimiz haftalarda Litvanya, Letonya ve Estonya, Aleksandr Lukaşenko dahil bazı önemli isimlerin ülkelerine giriş yapmasını yasaklamıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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