Son dakika! Fransa Savunma Bakanı, askerlerin bildirisini "siyasi komplo" olarak yorumladı

Son dakika haberine göre Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, askerlerin adlarını paylaşmadan yayımladıkları ikinci iç savaş uyarılı mektubu büyük bir siyasi oyun olarak değerlendirdi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, askerlerin adlarını paylaşmadan yayımladıkları ikinci iç savaş uyarılı mektubu büyük bir siyasi oyun olarak değerlendirdi.

Bakan Parly, basına verdiği demeçte, Valeurs Actuelles dergisinde yayımlanan mektubun aşırı sağın retoriğini, referanslarını, tonunu hatta kelimelerini kullandığını belirterek, "(Bu), büyük bir siyasi komplo." dedi.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin de okumadığını belirttiği mektubu yayımlayanların anonim kalma tercihine dikkati çekerek, "Şimdi bu cesaret midir?" ifadesini kullandı.

Bildirinin yerel seçimlerden birkaç hafta, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan birkaç ay önce yayımlandığına işaret eden Darmanin, mektubun aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin seçimi kazanmasını isteyen radikallerin işi olabileceğini söyledi.

Fransa'da muhalefetin sol kanadındaki Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean Luc Melenchon, mektubu anonim olarak imzalayan muvazzaf askerlerin "sahte ve korkak" oldukları yorumunu yaptı.

Melenchon, eğer cumhurbaşkanı seçilirse orduyu bu sahte askerlerden arındıracağını söyledi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığının, imzalayanların bilinmemesi nedeniyle mektubu yayımlayan askeri grubun varlığı hakkında ciddi şüpheleri bulunduğu belirtiliyor.

İlk bildiri imzalar açık yayınlanmıştı

20 emekli general, emekli ve muvazzaf 100 kadar subay ile binden fazla askerin, Valeurs Actuelles dergisinin sitesinde 21 Nisan'da yayımladıkları bildiride, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunularak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunulmuştu.

İslamcılık ve banliyölerde yaşayanların, Fransa'da toplumsal bölünmeye yol açtığı iddia edilen mektupta, askerler ve yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiğini savunulmuştu.

Fransa'da 16 emekli generalin, ayrıca Ulusal Meclisteki siyasi gruplardan "İslamcılığa ve Fransa'nın parçalanmasına karşı küresel bir stratejinin" geliştirilmesini talep ettiği ve "iç savaş" uyarısı yaptığı bir dosya gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinde, 21 Nisan'da yayımlanan ve adlarını vermeyen muvazzaf askerlere ait olduğu belirtilen bildiride, "Fransa'nın düşmanlarıyla mücadele eden ve 21 Nisan'daki açık mektuba imza atan emekli general, emekli ve muvazzaf subay ile askerlerin, iktidara sorun çıkaran kişiler olarak adlandırıldığı ancak onların tek hatalarının ülkesini sevmek olduğu" savunulmuştu.

Bildiride, Fransa'nın iç savaşa sessizce hazırlandığı ileri sürülerek, Cumhurbaşkanı Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallere harekete geçme çağrısında bulunulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru