Son dakika... Fransa'nın Bordeaux kentinde bir garajda meydana alan patlamanın etkisiyle bitişiğindeki bina çöktü: 9 yaralı
Gelen son dakika haberine göre Fransa'nın Bordeaux kentinde bir garajda meydana gelen patlama nedeniyle bitişiğindeki tek katlı binanın çöktüğü, 1'i ağır 9 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.
Fransa'nın Bordeaux kentinde bir garajda meydana gelen patlama nedeniyle bitişiğindeki tek katlı binanın çöktüğü, 1'i ağır 9 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Chartrons Mahallesi'ndeki bir otomobil garajında, sabah saatlerinde gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle garajın bitişindeki tek katlı bina çökerken 9 kişi yaralandı, kaybolan 1 kişi aranıyor.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 89 yaşındaki bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Patlama nedeniyle çevredeki iş yerlerinin bazılarının camları kırıldı, duvarlarında hasar oluştu.
Olay yerinde güvenlik güçlerinin yanı sıra yaklaşık 70 itfaiyeci görev yapıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru