Son dakika... Fransa'nın Bordeaux kentinde bir garajda meydana alan patlamanın etkisiyle bitişiğindeki bina çöktü: 9 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Fransa'nın Bordeaux kentinde bir garajda meydana gelen patlama nedeniyle bitişiğindeki tek katlı binanın çöktüğü, 1'i ağır 9 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.