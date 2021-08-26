Son dakika: Fransa'nın Afganistan'dan tahliye operasyonları yarın sona erecek

Son dakika gündem haberine göre Fransa Başbakanı Jean Castex, Afganistan'dan tahliye operasyonlarının yarın sona ereceğini bildirdi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Afganistan'dan tahliye operasyonlarının yarın sona ereceğini bildirdi.

Castex, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, Afganistan'dan Fransızları ve Fransa'ya yardım eden Afganistanlıları ülkeye getirdiklerini söyledi.

Tahliye edilen Afganların sayısının yaklaşık 2 bin 500 olduğunu ifade eden Castex, Afganistan'dan tahliye operasyonlarının yarın akşam sona ereceğini belirtti.

Castex, ABD ordusunun 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilmesi nedeniyle yarın akşamdan sonra Kabil havalimanından tahliye operasyonu gerçekleştiremeyeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan