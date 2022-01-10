Son dakika: Fransa'nın 5 bölgesinde aşırı yağış ve sel için "kırmızı alarm" verildi - Haberler
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Son dakika: Fransa'nın 5 bölgesinde aşırı yağış ve sel için "kırmızı alarm" verildi

Son dakika: Fransa'nın 5 bölgesinde aşırı yağış ve sel için
AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Fransa'nın güneyinde 5 bölgede aşırı yağış kaynaklı sel nedeniyle "kırmızı alarm" verildi.

Fransa'nın güneyinde 5 bölgede aşırı yağış kaynaklı sel nedeniyle "kırmızı alarm" verildi.

Meteo (Fransa Meteoroloji İdaresi), ülkenin güney batısındaki Pyrenees-Atlantique, Landes, Hautes-Pyrenees, Haute-Garonne ile Ariege bölgelerinde aşırı yağış ve sel nedeniyle "kırmızı alarm" ilan etti.

Gerd, Nord ile Aisne bölgelerinde sel riski ve Pyrenees-Orientales bölgesinde de çığ tehlikesi gerekçesiyle "turuncu alarm" verildi.

Pyrenees-Atlantiques ve Landes bölgesinde, çamur seli de görülebileceği belirtiliyor.

Yerel basın, Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki Basque vilayetinde en az 900 haneye elektrik verilemediğini, bölgenin bazı kesimlerinde demir yolu taşımacılığına ara verildiğini, bazı kentlerde de okullara yönelik taşımacılık faaliyetlerinin iptal olduğunu yazdı.

Fransa- Andorra arası yollar kapandı

Pyrenees-Orientales ve Ariege valiliklerince yayımlanan ortak açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle ülkeyi Andorra'ya bağlayan "RN 320" ve "RN 22" yollarının kapandığı duyuruldu.

Aşırı yağışların yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

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