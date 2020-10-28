Son dakika: Fransa, İran'da protesto edildi: Macron'un posterleri ateşe verildi

Son dakika gelişmesine göre Fransa'da Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşmışların yapılması, İran'da protesto edildi.

Fransa'da Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşmışların yapılması, İran'da protesto edildi. Protestocular, 'şeytan' gibi resmedilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un posterini ateşe verdi.

İran'ı başkenti Tahran'da Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumunu kınayan sloganlar attı. Peygamber efendimize olan sevgilerini ifade eden pankartlar taşıyan protestocular, Fransız ürünlerini boykot edilmesi çağrısında bulundu. Tahran yönetimi ayrıca olaya tepki olarak geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Tahran Maslahatgüzarı'nı, Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

"AHLAK DIŞI VE ŞİDDETİ TEŞVİK EDECEK BİR EYLEM"

Bugün Bakanlar Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatüre değinilerek, "Bir peygambere saygısızlık etmenin adı sanat değil, bu ahlak dışı ve şiddeti teşvik edecek bir eylemdir. Peygamberimize hakaret, tüm Müslümanlara, tüm peygamberlere ve tüm insani değerlere hakarettir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı