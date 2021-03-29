Son Dakika | Fransa Ekonomi Bakanı: "Air France dosyasında AB Komisyonu ile anlaşma yapmak üzereyiz"
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Son Dakika | Fransa Ekonomi Bakanı: "Air France dosyasında AB Komisyonu ile anlaşma yapmak üzereyiz"

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Fransa Ekonomi Bakanı: 'Air France dosyasında AB Komisyonu ile anlaşma yapmak üzereyiz'

Son dakika haberi... Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen Fransız hava yolu şirketi Air France'a maddi yardım yapılması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile anlaşma yapmak üzere olduklarını belirtti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen Fransız hava yolu şirketi Air France'a maddi yardım yapılması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile anlaşma yapmak üzere olduklarını belirtti.

Le Maire, France Info radyosunda yaptığı açıklamada, AB Komisyonuyla müzakerelerin uzun ve zorlu geçtiğini söyledi.

Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen Air France'a maddi yardım yapılmasına ilişkin, "Air France dosyasında AB Komisyonu ile anlaşma yapmak üzereyiz." ifadesini kullanan Le Maire, bunun güzel bir şey olduğunu belirtti.

Le Maire, yardımın karşılığında Air France ile diğer hava yolu şirketleri arasında adil rekabetin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Air France-KLM ortaklığının Kovid-19 salgının etkisiyle 2020'de 7,1 milyar avro zarar ettiği belirtilmişti. Şirketin cirosunun 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 59 azalarak 11,1 milyar avro olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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