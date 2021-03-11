Son dakika! Fransa'da toplu taşıma araçlarına, maske kullanımını kontrol etmek için kameralar yerleştirilecek

Son dakika gelişmesine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında maske kullanımını kontrol etmek için yolcular bir yıl süreyle kameralarla izlenecek.