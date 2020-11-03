Son dakika! Fransa'da son 24 saatte hastanelerde 426 kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Fransa'da son 24 saatte hastanelerde 426 kişi öldü

03.11.2020 22:17 | Son Güncelleme: 03.11.2020 22:20
Son dakika! Fransa'da son 24 saatte hastanelerde 426 kişi öldü

Son dakika habere göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 426 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 428 olmak üzere 854 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 426 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 428 olmak üzere 854 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 36 bin 330 artışla 1 milyon 502 bin 763'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 426 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 428 olmak üzere 854 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 38 bin 289'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 878'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 265 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1610 artışla 120 bin 714'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20,6'da kaldı. Bu oran uzun aradan sonra ilk kez yükselmedi.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Son 24 saatte korona virüsten 72 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Son 24 saatte korona virüsten 72 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 78 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 78 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 76 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 76 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ömer Çelik Murat Kurum Osman Durmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Şevket Çoruh Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Gökhan Töre Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Fransa'da son 24 saatte hastanelerde 426 kişi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 22:20:26. #1.15#
title