Son dakika... Fransa'da son 24 saatte 9 bin 843 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika... Fransa'da son 24 saatte 9 bin 843 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberine göre Fransa'da son 24 saatte 9 bin 843 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika... Fransa'da son 24 saatte 9 bin 843 yeni koronavirüs vakası
10.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 10.09.2020 20:41

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 843 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 353 bin 944'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 843 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 353 bin 944'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 88 bin 524 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 813 olduğu aktarıldı.


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Kaynak: DHA

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