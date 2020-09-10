Son Dakika | Fransa'da son 24 saatte 9 bin 843 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Son Dakika | Fransa'da son 24 saatte 9 bin 843 Kovid-19 vakası tespit edildi

Son dakika gündem haberi... Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 9 bin 843 vaka görüldü.

Son Dakika | Fransa'da son 24 saatte 9 bin 843 Kovid-19 vakası tespit edildi
10.09.2020 20:47 | Son Güncelleme: 10.09.2020 20:50

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 9 bin 843 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 843 artışla 353 bin 944'e yükseldi. Hastanelerde 19 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 813'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 615'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 96 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 218 artışla 88 bin 742 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,4'e yükseldi. Ülkede salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın salgına ilişkin alınacak yeni kararları açıklaması bekleniyor.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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