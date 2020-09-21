Son dakika! Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika! Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika! Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 yeni koronavirüs vakası
21.09.2020 20:30 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:34

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 458 bin 61'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 5 bin 298 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 458 bin 61'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 91 bin 574 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 31 bin 338 olduğu aktarıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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