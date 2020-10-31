Son Dakika | Fransa'da son 24 saatte 49 bin 215 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Son Dakika | Fransa'da son 24 saatte 49 bin 215 Kovid-19 vakası tespit edildi

31.10.2020 00:11 | Son Güncelleme: 31.10.2020 00:14
Son Dakika | Fransa'da son 24 saatte 49 bin 215 Kovid-19 vakası tespit edildi

Son dakika gündem haberi: Fransa'da son 24 saatte 49 bin 215 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 49 bin 215 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 256 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı sayısı 36 bin 565'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 49 bin 215 artışla 1 milyon 331 bin 984'e yükseldi.

Son 7 günde tedavi altına alınan 16 bin 258 kişiden 2 bin 401'inin yoğun bakımda tedavisi sürerken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20'ye yükseldi.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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