Son dakika... Fransa'da son 24 saatte 4 bin 982 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika... Fransa'da son 24 saatte 4 bin 982 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 4 bin 987 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika... Fransa'da son 24 saatte 4 bin 982 yeni koronavirüs vakası
01.09.2020 22:47 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:51

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 987 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 286 bin 7'ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 987 kişide daha virüs tespit edildiği, 26 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 286 bin 7'ye, toplam can kaybı ise 30 bin 661'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 86 bin 712 olduğu bildirildi.


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Kaynak: DHA

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