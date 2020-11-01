Son dakika... Fransa'da son 24 saatte 35 bin 641 Kovid-19 vakası görüldü
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Son dakika... Fransa'da son 24 saatte 35 bin 641 Kovid-19 vakası görüldü

01.11.2020 00:47 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:50
Son dakika... Fransa'da son 24 saatte 35 bin 641 Kovid-19 vakası görüldü

Son dakika gündem haberi: Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 35 bin 641 vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 35 bin 641 vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 224 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 36 bin 788'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 35 bin 641 artışla 1 milyon 364 bin 625'e yükseldi.

Son 7 günde tedavi altına alınan 16 bin 865 kişiden 2 bin 507'sinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20,2'ye yükseldi.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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