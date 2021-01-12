Son Dakika | Fransa'da son 24 saatte 310 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son Dakika | Fransa'da son 24 saatte 310 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

12.01.2021 00:09 | Son Güncelleme: 12.01.2021 00:12
Son Dakika | Fransa'da son 24 saatte 310 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haber: Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 310 kişi öldü, 3 bin 582 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 310 kişi öldü, 3 bin 582 yeni vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 310 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 68 bin 60'a çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 582 artışla 2 milyon 786 bin 838'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 676'sı yoğun bakımda olmak üzere, 24 bin 846 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 643 artışla 203 bin 72'ye ulaştı, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,4'e geriledi.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 138 bin 351 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Lille kentinde 2 kişide, İngiltere temaslı Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türüne rastlandığı belirtildi. Testlerin geçen ay sonu yapıldığı ancak sonuçların bugün açıklandığı kaydedildi.

Fransa, aşı kampanyasının yavaş ilerlemesi nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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